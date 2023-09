Doping: Tennis-Star Halep für vier Jahre gesperrt

Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep, Siegerin zweier Grand-Slam-Turniere, ist am Dienstag wegen zweier Dopingvergehen für vier Jahre gesperrt worden. Die ehemalige Weltranglistenerste war seit Oktober 2022 provisorisch suspendiert gewesen, da sie bei den US Open eine positive Dopingprobe (Roxadustat) abgeliefert hatte. Es folgte der Vorwurf von Unregelmäßigkeiten im biologischen Athletenpass. Halep kündigte bereits eine Berufung gegen die Sperre an.