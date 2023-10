Dominic Thiem scheitert in Bratislava im Achtelfinale

Der 2,03 m große Kanadier ließ bei eigenem Service deutlich weniger zu. Nach einem völlig vermurksten ersten Satz kämpfte sich der Österreicher zurück. Im zweiten Satz spielte Thiem deutlich verbessert, wehrte beim Stand von 1:1 zwei Breakbälle ab und nahm Diallo die Aufschläge zum 4:2 sowie 6:4 ab. In der Entscheidung hatte Diallo, der 15 Asse servierte, die besseren Nerven im Tiebreak und verwandelte nach 2:05 Stunden seinen ersten Matchball.

Im ATP-Ranking wird der 30-Jährige damit von Platz 72 um einige Positionen zurückfallen. Nach dem Hartplatz-Turnier in der Slowakei geht es für Thiem nun in Antwerpen und bei den Erste Bank Open in Wien weiter.