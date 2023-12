Google-Suche: Dominic Thiem ist die Nummer eins im Lande

Österreich ist die Nummer 2 im Tennis weltweit

Zu diesem Bild passt auch eine Studie des US-Mediums The Grueling Truth. Die Studie untersuchte die Tennis-Besessenheit der Länder, und siehe da: Österreich liegt weltweit an zweiter Stelle. Das ist keine Verwechslung mit einer ähnlich klingenden Nation. Und wenn es so wäre, wäre es ja noch viel feiner: Vor uns liegt nur Australia. Das Ranking wurde mithilfe des Tools Google Trends erstellt, das das Suchinteresse von Oktober 2022 bis Oktober 2023 für Themen wie Tennis, Tennisschläger, Wimbledon, Davis Cup, US Open, Australian Open und Grand Slam verfolgte.