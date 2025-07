In der prallen Sonne, die in dieser Woche nicht immer zu Gast in Kitzbühel war, strahlte ein gut gelaunter Dominic Thiem. Mit dem Auto war er vorgefahren, um sich einer kleinen Medienrunde am Rande der Generali Open zu stellen. Einem Turnier, bei dem er selbst jahrelang der Star war, das er 2019 auch gewinnen konnte. Der 31-Jährige sprach über seinen vorzeitigen Ruhestand und seinen derzeitigen Gemütszustand, schöne Erinnerungen und ebenso schöne Ausblicke. Dominic Thiem über ...