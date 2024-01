Thiem geht mit einem Sieg in die Australian Open

Dominic Thiem hat sich beim Schauturnier „Kooyong Classic“, das wie die am Sonntag beginnenden Australian Open in Melbourne stattfindet, noch einen Sieg für das Selbstvertrauen geholt. Der 30-jährige Niederösterreicher hatte am Vortag gegen Altstar Andy Murray 4:6,2:6 verloren. Im zweiten Spiel gegen den für Matteo Berrettini eingesprungenen Argentinier Francisco Cerundolo setzte sich Thiem glatt mit 6:3,6:3 durch.