Die Österreich-Connection der griechischen Stars Tsitsipas und Sakkari

Stefanos Tsitsipas ließ es sich selbst nicht nehmen, Historisches über Soziale Netzwerke zu verbreiten. 12.400 Fans waren am Wochenende beim 3:1-Heimsieg gegen Ecuador in Athen dabei. So viele wie noch nie im griechischen Davis Cup.

12.400 Fans, die für eine Aufbruchstimmung in Griechenland sorgen. Für die einerseits der Australian-Open-Finalist gesorgt hat, andererseits auch die Weltranglisten-Siebente Maria Sakkari, die in dieser Woche als Topspielerin in Linz erzählen kann, wie groß die Begeisterung in der Heimat ist. Während es bei den Frauen bereits passable Spielerinnen vor Sakkari gab, war Griechenland im Männer-Tennis ein weißer Fleck auf der Landkarte. Tsitsipas ist überhaupt der Erste seines Landes, der in die Top 100 der Welt einzog. Seine Vorgänger kennen wohl nicht einmal die Griechen selbst.