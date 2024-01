Davis-Cup: Österreich mit Dominic Thiem in Irland

„Wir fahren dort als klarer Favorit hin, diese Rolle dürfen wir uns umhängen“, meinte Melzer am Freitag bei einem Pressetermin im Wiener Cafe Landtmann. „Wir kennen eigentlich keinen Spieler.“ Umso bekannter ist Österreichs Equipe, dessen starkes Aufgebot auch verwundern kann.

➤ Österreich hat eine Nummer 1 der Welt

„Wenn man ganz ehrlich ist, beide brauchen noch einen Einsatz für Olympia“, spricht Melzer auch Kriterien des internationalen Tennisverbands für einen Start im Zeichen der Fünf Ringe an. „Ich glaube, wenn dem nicht so wäre, würde die Mannschaft auch anders ausschauen. Was ich aber zu einem großen Teil auch verstehen kann.“