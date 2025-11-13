Ende gut, alles gut: Alcaraz beendet die Saison an der Spitze

Nun hat er es geschafft. Carlos Alcaraz darf Weihnachten und Silvester als Nummer eins der Welt feiern – zum zweiten Mal nach 2022 beendet der 22-jährige Spanier die Saison als Nummer eins. Alcaraz, der im Vorjahr bei den ATP-Finals bereits in der Gruppenphase Abschied genommen hatte, gewann auch sein drittes Gruppenspiel, schlug Lorenzo Musetti 6:4, 6:1 und darf in Turin weiterspielen.

Obwohl Musetti, der nächsten Mittwoch (16 Uhr) mit Italien im Final 8 gegen das „KURIER Austria Davis Cup Team“ antritt, von den Fans frenetisch angefeuert wurde, war Alcaraz der Herr auf dem Platz und beendete das Match nach 1:23-Stunden. Man darf davon ausgehen, dass sich Alcaraz und Jannik Sinner, der in Turin schon vor seiner letzten Partie am Freitag (14 Uhr, Sky) gegen US-Mann Ben Shelton fix im Halbfinale steht, auch am finalen Sonntag gegenüberstehen.

Dominanz Je nachdem, wer eben gerade vorne ist: Das Duo spaltet die Rangliste, spaltet die Tenniswelt. Denn der drittplatzierte Deutsche Alexander Zverev hat nicht einmal halb so viele ATP-Punkte wie die dominanten Zwei. Selbstredend, dass sich Alcaraz und Sinner heuer auch gütig die Grand-Slam-Turniere aufgeteilt haben. Der Italiener siegte bei den Australian Open und in Wimbledon, Alcaraz nach Abwehr von drei Matchbällen bei den French Open und abschließend bei den US Open. Wer nun wirklich der Bessere ist, ist fast ein wenig Geschmacksache. Zu Jahresbeginn sahen viele Alcaraz vorne, für Thomas Muster, der 1996 die Nummer eins der Welt war, ist es Sinner. „Er hat für mich mehr Möglichkeiten im Long-Run, weil er technisch besser ist und mehr Varianten hat, zudem war er konstanter.“