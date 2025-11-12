Nummer 1 am Saisonende: Ein Sieg fehlt Alcaraz noch zur Krönung

Carlos Alcaraz steht kurz davor, als Nummer eins der Welt zu überwintern. Der Spanier gewann bei den ATP Finals in Turin auch sein zweites Match. Der 22-Jährige besiegte den US-Amerikaner Taylor Fritz 6:7(2),7:5,6:3. Am Donnerstag trifft er in der Gruppe Jimmy Connors auf Lorenzo Musetti. Der Italiener holte beim 7:5,3:6,7:5 gegen den noch sieglosen Alex de Minaur den ersten Sieg.

Ein Sieg des Australiers hätte Alcaraz bereits ins Halbfinale gehievt. „Ich habe im ersten Satz nicht gut gespielt, Fritz dafür wirklich komfortabel. Ich bin daher froh, dass ich noch einen Weg zum Sieg gefunden habe“, zog Alcaraz über das Match gegen Fritz Bilanz, und blickte auch schon voraus: „Gegen Musetti wird es für mich ein großes Match, da ich Nummer eins bleiben kann. Ich hoffe, dass mir die Nerven keinen Streich spielen. Es wird ein großer Tag für mich.“

Im innoffiziellen Live-Ranking ist noch Titelverteidiger Jannik Sinner vorne.