Sinner und Alcaraz: Gab es jemals so ein überlegenes Tennis-Duo?

Zuletzt passierte es in den Jahren 2006 und 2007, dass sich zwei Herren die Grand-Slam-Titel innerhalb zweier Jahre aufteilten. Damals gewann aber Roger Federer alles – bis auf die French Open, wo sich Rafael Nadal in diesen Jahren seine Titel zwei und drei (von insgesamt 14) sicherte. Der Schweizer und der Spanier lieferten sich in dieser Zeit die größten Duelle, 2008 stieß dann erstmals auch Novak Djokovic mit dem Titel bei den Australian Open in die Weltspitze, in der er endgültig ab 2011 mit Unterbrechungen blieb. Und 2013 gesellte sich der Brite Andy Murray dazu. 2019 und 2020 hätten sich Djokovic und Nadal alle Titel aufgeteilt (2020 wurde allerdings Corona-bedingt in Wimbledon nicht gespielt). Doch Dominic Thiem schnappte sich damals bekanntlich den Titel in New York.