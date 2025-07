Sieg im Gigantenduell: Premierentitel für Sinner in Wimbledon

Der 23-jährige Jannik Sinner schlug im Endspiel den Spanier Carlos Alcaraz in vier Sätzen, feierte seinen vierten Grand-Slam-Titel und den ersten in Wimbledon.

Wimbledon hat ein neues Siegergesicht, the Winner is Sinner. Der 23-jährige Jannik Sinner nahm Revanche für die Niederlage im French-Open-Finale und schlug den Spanier Carlos Alcaraz 4:6, 6:4, 6:4 und 6:4. Und die French Open sind es, die dem Italiener noch auf den Karriere-Slam fehlen, die Siegerschecks bei den Australian Open (2024 und 2025) und den US Open (2024) hat er schon auf dem Konto.

Der 22-jährige Alcaraz muss zur Kenntnis nehmen, dass zwei imposante Serien gerissen sind: Es war die erste Niederlage in Wimbledon nach 20 Siegen und die erste nach insgesamt 25 Erfolgen. Immer in der Relation, was die beiden Männer können – im Gegensatz zum French-Open-Finale, das Alcaraz in 5:29 Stunden Dramatik gewann, war dieser Showdown etwas weniger hochklassig.

Bis zum 2:2 hatten beide Männer Probleme mit dem Return, ehe Sinner aus heiterem Himmel das Break schaffte. Es beflügelte den etwas nervösen Branchenprimus aber nicht wirklich, Alcaraz kam in der Folge immer besser ins Match und nahm dem Italiener zweimal den Aufschlag ab. Auch, weil sich Sinner haarsträubende Fehler leistete – auf die Niveau und vor allem von seinem Gegenüber wird dies gnadenlos bestraft. Das Beste am ersten Satz kam zum Schluss, mit dem bisher schönsten Ballwechsel holte sich Alcaraz den ersten Satz.