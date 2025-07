6:0, 6:0: Iga Swiatek triumphiert erstmals in Wimbledon - mit einem Rekord

Iga Swiatek und Amanda Anisimova hatten vor ihrem Finale eines gemeinsam: In Wimbledon war für sie bisher spätestens im Viertelfinale Endstation gewesen. Für die 24-jährige Polin 2023, für die 23-jährige US-Amerikanerin 2022.

Seit Samstag darf sich Anisimova Wimbledon-Finalistin und Swiatek Wimbledon-Siegerin nennen. Swiatek fegte mit 6:0 und 6:0 über ihre Gegnerin in 57 Minuten hinweg, eine Premiere in Wimbledon.

Im Damen-Tennis hatte es so ein Ergebnis in einem Grand-Slam-Finale erst einmal gegeben, als Steffi Graf 1988 in Paris Natalia Zvereva keine Chance ließ.