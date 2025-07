Rückkehrerin gegen Rekordspielerin: Das überraschende Wimbledon-Finale

Amanda Anisimowa heißt also die Dame, die heute den großen Coup landen kann. Neben ihr baut sich mit Iga Swiatek eine Spielerin auf, die zwar auch in ihrem ersten Wimbledon-Endspiel die weiße Wäsch’ auf den Rasen begleitet, aber immerhin schon fünf Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Und damit die erfolgreichste noch aktive Spielerin ist (sieht man von Venus Williams, 45, ab, die sieben Titel holte und immer wieder irgendwo Comebacks ankündigt). Die Augen sind freilich auf die 23-jährige Anisimova gerichtet, die zwar 2019 schon einmal im French-Open-Halbfinale servierte, aber sich zumindest im Vorjahr nicht wirklich aufdrängte, wieder in die Weltspitze zurückzukehren. Sie verlor damals in ihrem dritten Match gegen die Deutsche Eva Lys – das war in ihrem Fall aber nur die dritte Qualifikationsrunde.