20. Sieg in Folge: Alcaraz setzt seinen Siegeslauf in Wimbledon fort

22 Jahre alt. Und mit kleinen Schritten Richtung Bestmarken. Was Carlos Alcaraz in Wimbledon leistet, ist phänomenal und reicht nur deshalb (noch) nicht für Spitzenwerte, weil es andere, ganz Große gegeben hat.

Der Spanier besiegte im Halbfinale den starken US-Mann Taylor Fritz 6:4, 5:7, 6:3 und 7:6. Im vierten Satz wehrte Alcaraz Satzbälle ab. Und damit schritt er am Freitagnachmittag zum 20. Mal in Folge als Sieger vom Rasen des All England Lawn Tennis and Croquet Club. Am Sonntag kämpft Alcaraz um seinen dritten in Folge, der Gegner wurde in der Partie zwischen dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner und Altstar Novak Djokovic ermittelt.