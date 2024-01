Endstation Viertelfinale: Nadal in Brisbane ausgeschieden

Der Iberer hat mit dem Turnier in Brisbane sein Comeback nach fast einjÀhriger Verletzungspause gegeben. Kaum einmal, dass er ein Match nach gewonnenem ersten Satz noch verloren hat.

Nun geht es fĂŒr ihn weiter zu den am Sonntag nĂ€chster Woche beginnenden Australian Open. FĂŒr Thompson geht es am Samstag in seinem ersten Hartplatz-Halbfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow weiter. Um den zweiten Finalplatz spielen der topgesetzte DĂ€ne Hogler Rune und der Russe Roman Safiullin.