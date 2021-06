Böses Erwachen für French-Open-Titelverteidigerin Iga Swiatek

In der Vorschlussrunde trifft Maria Sakkari auf eine ungesetzte Tschechin: Barbora Krejcikova besiegte die erst 17-jährige Amerikanerin Cori Gauff nach 1:50 Stunden mit 7:6 (6), 6:3 und feierte damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere. Die 25-jährige Brünnerin hatte zuvor erst einmal – ebenfalls in Paris im Herbst 2020 – ein Major-Achtelfinale erreicht.

„Vielen Dank, es war toll und hat uns mehr geholfen“, bedankte sich Krejcikova beim Publikum. Erstmals waren 5.000 Fans auf dem Center Court zugelassen, nachdem die Corona-Maßnahmen in Frankreich am Mittwoch gelockert worden waren. „Ich hätte nie geträumt, dass ich das Semifinale erreiche.“ Krejcikova verbessert sich in der Weltrangliste von Platz 33 aus zumindest um zehn Ränge.

Im zweiten Semifinale trifft die ungesetzte Slowenin Tamara Zidansek auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (Nummer 31).