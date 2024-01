Australian Open: Sinner im Finale, Djokovic fliegt heim

Jannik Sinner steht im Finale der Australian Open. Der Italiener besiegte in einem sehenswerten Halbfinale von Melbourne nach 3:23 Minuten Novak Djokovic 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 und ist der erste Italiener, der beim Grand Slam in Down Under das Finale erreicht.

In der Geschichte des Tennis ist der 22-Jährige der erst fünfte Italiener, der überhaupt ein Endspiel eines Grand-Slam-Turniers erreicht.