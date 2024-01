Australian Open: Tennis-Jungstar Alcaraz nach Aufgabe im Achtelfinale

FĂŒr Sebastian Ofner war frĂŒh am Tag auch im Doppel Endstation. Der in der ersten Einzelrunde knapp ausgeschiedene Steirer unterlag in der zweiten Doppelrunde an der Seite des Franzosen Alexandre Muller den als Nummer acht gesetzten Deutschen Kevin Krawietz/Tim PĂŒtz 2:6,2:6.