Comeback: Sebastian Ofner kehrt auf die Tour zurück

Endlich ist es soweit: Sebastian Ofner steigt wieder auf die ATP-Bühne ein. der Steirer bekommt es zum Auftakt des ATP1000-Tennis-Turniers in Schanghai mit dem Italiener Luca Nardi zu tun.

Der 29-jährige Steirer hofft dabei auf ein Ende einer langen Negativserie. Seit dem Drittrunden-Aus beim Rasen-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon am 5. Juli hat Österreichs Nummer zwei sechs Erstrunden-Niederlagen kassiert, seit dem 1:6, 2:6, 6:7 bei den US Open gegen Casper Ruud Ende August war Ofner nicht mehr im Einsatz. Filip Misolic schied in der Shanghai-Qualifikation aus.

Ofner nutzt bei dem mit mehr als neun Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier sein "Protected ranking" nach seiner Verletzungspause aufgrund seiner Fersenoperationen. In den vergangenen Wochen war er aber nicht deshalb auf der Tour nicht tätig, da machte ihm ein lädiertes rechtes Handgelenk zu schaffen. Gegen den 22-jährigen Nardi hat er bisher nur zweimal auf Challenger-Ebene gespielt und dabei 2023 zwei Siege eingefahren. Bei einem Aufstieg würde in der 2. Runde der als Nummer 32 gesetzte Franzose Giovanni Mpetshi Perricard warten.