Paukenschlag: Ofner sagt für den Davis Cup in Ungarn ab

Damit war weniger zu rechnen: Österreichs langjährige Nummer eins Sebastian Ofner sagte für das KURIER-Davis-Cup-Team ab. Am 12. und 13. September spielt die Mannschaft von Kapitän Jürgen Melzer um den Aufstieg ins Finale der besten acht Teams in Bologna.

Zuletzt hatte der Steirer jedoch immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen, weshalb sich Ofner nun dazu entschlossen hat, eine mehrwöchige Auszeit zu nehmen und deshalb auch auf den Davis-Cup-Länderkampf gegen Ungarn in Debrecen zu verzichten. „Der Weg zurück hat sehr viel Substanz gekostet und körperlich Spuren bei mir hinterlassen", sagt Ofner, der sich zuletzt bei den US Open bei der Niederlage gegen Casper Ruud am Handgelenk behandeln ließ und im Vorjahr zwei Fersen-Operationen erdulden musste.