Aus für Österreich: Solo-Starterin Julia Grabher bei den Australian Open out

Julia Grabher ist am Dienstag auch bei ihrem zweiten Antreten im Hauptbewerb der mit 58,29 Millionen Euro dotierten Australian Open zum Auftakt gescheitert. Die 28-jährige Vorarlbergerin unterlag in Melbourne der Chinesin Wang Xiyu nach 80 Minuten mit 1:6,5:7. Die Österreicherin hat in bisher fünf Major-Hauptbewerben nur einmal die zweite Runde (Roland Garros 2023) erreicht.