Nach Potapowa-Sieg in Linz: Traum-Viertelfinale gegen Tagger möglich

Kommt es am Freitag zu einem Traum-Viertelfinale. Zumindest ist es möglich. Denn nach Lilli Tagger gewann auch Anastasia Potapowa am Mittwoch ihr Auftakt-Match.

Die gebürtige Russin feierte in ihren ersten Heimspiel als Österreicherin gleich einen Sieg. Die 25-Jährige schlug die Chinesin Zhang Shuai relativ problemlos mit 6:4 und 6:4. "Es war eines der Spiele, in denen ich am meisten nervös war. Ich habe Druck gespürt, aber in einer positiven Art und Weise." Nachsatz: "Ich fühle mich hier zuhause."

Auch im Donnerstag-Abendspiel gegen die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch (gegen 20 Uhr) ist sie Favoritin.