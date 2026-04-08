Nach Potapowa-Sieg in Linz: Traum-Viertelfinale gegen Tagger möglich
Kommt es am Freitag zu einem Traum-Viertelfinale. Zumindest ist es möglich. Denn nach Lilli Tagger gewann auch Anastasia Potapowa am Mittwoch ihr Auftakt-Match.
Die gebürtige Russin feierte in ihren ersten Heimspiel als Österreicherin gleich einen Sieg. Die 25-Jährige schlug die Chinesin Zhang Shuai relativ problemlos mit 6:4 und 6:4. "Es war eines der Spiele, in denen ich am meisten nervös war. Ich habe Druck gespürt, aber in einer positiven Art und Weise." Nachsatz: "Ich fühle mich hier zuhause."
Auch im Donnerstag-Abendspiel gegen die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch (gegen 20 Uhr) ist sie Favoritin.
Zuvor muss auch Lilli Tagger ihr Match gewinnen. Gegnerin ist die Russin Ljudmila Samsonowa (gegen 16 Uhr), die zwar die Nummer 21 der Welt ist, zuletzt aber Niederlagen in Serie bezog. Zudem ist es für die Nummer drei gesetzte Samsonowa die erste Partie auf dem neuen Sandplatz im Design Center.
Zumindest stehen erstmals seit 2007 zwei Österreicherinnen im Achtelfinale von Linz.
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