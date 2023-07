Alle Österreicher scheiterten beim Wimbledon-Auftakt

Die Vorarlbergerin Julia Grabher ist bei ihrem ersten Auftritt im Hauptbewerb des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden. In der Fortsetzung der am Montag bei Satzrückstand gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins wegen Dunkelheit vertagten und am Dienstag regenbedingt nicht fortgesetzten Partie unterlag die 27-Jährige 4:6,4:6. Der Regen ließ die Mittwoch-Matches auf den Außencourts erst später beginnen, es musste mehrmals unterbrochen werden.

Auch für den Steirer Sebastian Ofner ging es einen Tag verspätet los. Ofner unterlag dem Tschechen Jiri Lehecka am Ende in drei Sätzen 4:6,4:6 und 4:6.