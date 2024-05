Alexander Zverev triumphiert in Rom ist bereit für Paris

Der Deutsche Alexander Zverev hat das Masters-1-000-Turnier in Rom gewonnen und damit eine perfekte Generalprobe für die French Open gefeiert. Der Weltranglisten-Fünfte siegte am Sonntag im Finale des Sandplatz-Events in der italienischen Hauptstadt gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 6:4,7:5 und holte damit seinen ersten Titel in diesem Jahr.