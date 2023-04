30 Jahre Attentat auf Monica Seles: ‚ÄěWunden, die nie ganz verheilten‚ÄúTennis. ‚ÄěEin Sekundenbruchteil machte aus mir einen anderen Menschen‚Äú, schrieb Monica Seles in ihrer 2009 erschienenen Biografie ‚ÄěImmer wieder aufstehen‚Äú. Sonst spricht sie kaum mehr √ľber den 30. April 1993. Den Tag, der das Leben der damals weltbesten Spielerin grundlegend ver√§nderte.

Die Bilder gingen um die Welt: Der geistig verwirrte Deutsche G√ľnter Parche hatte die damals 19-J√§hrige am besagten Tag w√§hrend einer Spielpause ihres Viertelfinales beim WTA-Turnier in Hamburg mit einem Ausbeinmesser hinterr√ľcks attackiert. Seine fast ebenso schockierende Rechtfertigung: ‚ÄěIch konnte den Gedanken nicht ertragen, dass irgendjemand Steffi Graf schlagen k√∂nnte.‚Äú Seles hatte zu diesem Zeitpunkt die jahrelang dominierende Deutsche l√§ngst √ľberfl√ľgelt.