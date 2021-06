Williams triumphiert in Charleston

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat eine Woche nach ihrem Triumph in Miami auch das WTA-Turnier in Charleston gewonnen. Die US-Amerikanerin setzte sich am Sonntag im Finale mit 3:6,6:0,6:2 gegen die Serbin Jelena Jankovic durch. Die einstige Nummer eins hatte in der knapp zweistündigen Partie nach dem gewonnenen ersten Satz nicht mehr viel entgegenzusetzen. Im Halbfinale hatte Serena Williams ihre Schwester Venus mit 6:1,6:2 vom Platz gefegt.

Für die 31-jährige Williams war es bereits der 49. Einzel-Titel ihrer Karriere und ein erfolgreicher Start in die neue Sandplatzsaison. Das Turnier im US-Bundesstaat South Carolina war mit knapp 800.000 Dollar dotiert. Auch im vorigen Jahr und 2008 hatte sich Williams den Sieg in Charleston geholt.