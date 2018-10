Tennis-Weltrangliste: Wien-Sieger Anderson überholt Thiem

Wien-Sieger Kevin Anderson hat in der am Montag veröffentlichten neuen Tennis-Weltrangliste Marin Cilic und Dominic Thiem überholt und ist nun Sechster. Der Südafrikaner hat sich mit seinem ersten ATP-500-Titel ja auch für die ATP Finals in London qualifiziert. Thiem ist nun sowohl im Ranking als auch im Race Achter.

Im Damenranking gab es nach den WTA-Finals einige Verschiebungen, die Top 3 blieben aber unverändert. Singapur-Siegerin Elina Switolina schob sich von der siebenten an die vierte Stelle.