Viel Preisgeld und Ehr’, aber keine Chance gegen Berdych

Gulbis steht übrigens im Gegensatz zu Thiem im Kader des Daviscup-Länderspiels in Lettland (12. bis 14. September), wird aber zu 90 Prozent nicht spielen. Thiem sagte am Montag ab – er möchte sich gewissenhaft auf die nächsten Turniere vorbereiten, auf ihn wartet noch ein hartes Programm. Ab Sonntag wird in der Südstadt trainiert, auch Gulbis wird von Bresnik erwartet. Sollte dieser nicht spielen, ist Andi Juska Nummer 716 im Ranking, Lettlands Nummer 1. Dieser spielt am Wochenende noch in Kirchdorf (OÖ) Bundesliga-Finale. Thiems Absage hat aber nicht nur mit dem Turnierplan zu tun – das Verhältnis von Bresnik und der Familie Thiem zum Österreichischen Tennisverband ist getrübt – nicht erst seit Thiem die auf drei Jahre abgeschlossenen Förderungen schon nach einem Jahr aufgekündigt wurden.

Alexander Peya ist beim Daviscup-Länderspiel hingegen dabei. Bei den US Open hatte er mit seinem brasilianischen Partner Bruno Soares das Viertelfinale erreicht, dort waren sind heute die Spanier Marcel Granollers/ Marc Lopez Gegner. Im Doppel-Semifinale steht bereits die ehemalige Weltranglisten-Erste Martina Hingis, die mit Italienerin Pennetta spielt.