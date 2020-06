Wimbledon 2021 nicht gegen Pandemie versicherbar

2.000 Zuschauer bei Turnier in Prag erlaubt

Wegen der Coronavirus-Pandemie ruht derzeit der offizielle Spielbetrieb auf der Tennis-Tour bis zum 31. Juli. Der Rasenklassiker in Wimbledon war bereits abgesagt worden. Die US Open in New York sollen trotz der Coronavirus-Pandemie von 31. August bis 13. September unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen stattfinden.

Trotz der Pandemie soll aber das Damen-Turnier in Prag vor rund 2.000 Zuschauern stattfinden. Die Prague Open seien Teil des provisorischen WTA-Tour-Kalenders und werden vom 10. bis 15. August in der tschechischen Hauptstadt ausgetragen, teilten die Veranstalter am Montag mit. Das Preisgeld beträgt rund 200.000 Euro.