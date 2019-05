Tennis: Thiem trifft in Paris zunächst auf US-Amerikaner Paul

Dominic Thiem eröffnet seine sechsten French Open in Paris gegen den unbekannten US-Wildcardspieler Tommy Paul. Dies hat die Auslosung am Donnerstagabend auf der Anlage in Roland Garros ergeben. Der erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier als Nummer 4 gesetzte Tennis-Star aus Österreich würde in der zweiten Runde auf den Sieger aus Alexander Bublik (KAZ) gegen einen Qualifikanten treffen.

Thiem hat gegen Paul noch nie gespielt, der 22-Jährige aus New Jersey ist Nummer 136 im ATP-Ranking. Der 25-jährige Niederösterreicher, der im Vorjahr erst im Endspiel Rafael Nadal unterlegen war, befindet sich als Nummer 4 des Grand-Slam-Turniers in der oberen Hälfte der Auslosung.