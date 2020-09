Tennis-Star Suarez Navarro an Lymphdrüsenkrebs erkrankt

Die spanische Tennis-Spielerin Carla Suarez Navarro ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Sie müsse sich wegen eines bösartigen Tumors des Lymphsystems einer sechsmonatigen Chemotherapie unterziehen, teilte die 31-Jährige am Dienstag via Twitter mit.

Vor einer Woche hatte die Spanierin, die ihre Karriere Ende des Jahres beenden wollte, aus „gesundheitlichen Gründen“ ihren Verzicht auf die US Open verkündet. Nun machte die ehemalige Top-Ten-Spielerin - Ende Februar 2016 war sie Nummer sechs der Welt - die Diagnose öffentlich.