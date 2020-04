Tennis-Rüpel Kyrgios: Tattoo-Hommage an Kobe Bryant

Im Video nimmt die derzeitige Nummer 40 der Welt auch Bezug auf das Image des "Enfant terrible" in der Tennis-Welt. "Die Kultur im Tennis ist einfach anders. Deswegen wurde ich in der Vergangenheit so oft dafür kritisiert, was ich mache, wie ich aussehe oder wie ich bin. Ich mache da nichts falsch, aber dieser Sport hat so jemanden wie mich halt noch nicht erlebt", erklärt der für seine Eskapaden bekannte Profi.

Seiner Meinung nach sei es in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, im Gegensatz dazu völlig normal, dass sich die Spieler tätowieren lassen.

Übrigens: Neben Bryant ließ sich Kyrgios mit "King" LeBron James gleich auch noch dessen ultimativen Nachfolger bei den Los Angeles Lakers tätowieren. " Kobe und der King sind für immer bei mir und dazu noch ein paar Jordans", postete Kyrgios unter einem weiteren Instagram-Clip.