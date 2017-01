Der große Triumphator der Australian Open ist am späten Dienstagvormittag in seine Heimat zurückgekehrt und begeistert empfangen worden. Roger Federer ließ es sich am Flughafen Zürich-Kloten nicht nehmen, das Gebäude durch den Haupteingang zu verlassen, und das Bad in der Menge zu genießen.

Foto: REUTERS/ARND WIEGMANN Der 35-jährige Schweizer, der in Melbourne nach einem Fünfsatz-Krimi gegen den Spanier Rafael Nadal seinen 18. Grand-Slam-Sieg geholt hatte, stellte sich seinen Fans. Seine Familie mit Ehefrau Mirka und den vier Kindern wollte sich dem Rummel nicht aussetzen und wurde durch Nebeneingänge aus dem Flughafen geschleust.

Foto: REUTERS/ARND WIEGMANN Federer reiste nach dem Empfang weiter in die Lenzerheide, "damit meine Töchter endlich zum Skifahren kommen". Er wird sich nun einige Zeit von den Strapazen der letzten Wochen erholen. Das nächste Turnier steht ab dem 27. Februar in seiner zweiten Heimat Dubai auf dem Programm.