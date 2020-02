Tennis: Rodionov im Finale eines großen Challengers

Jurij Rodionov steht überraschend im Finale des hochdotierten Challengers in Dallas (108.320 $). Der erst 20-Jährige besiegte im Halbfinale den Deutschen Dominik Koepfer 7:6(7) und 6:2. Zu Turnierbeginn hat Rodionov mit dem Italiener Adreas Seppi einen Top-100-Spieler geschlagen. Finalgegner ist der Sieger aus der Partie Denis Kudla ( USA) gegen Emilio Gomez ( Ekuador). Im Ranking wandert Rodionov, zuletzt Nummer 362, um rund 100 Plätze nach vorne.

Für das Daviscup-Heimspiel in Graz gegen Uruguay am 6. und 7. März in Graz wurde der Nieerösterreicher, der seit einem Jahr alles andere als in Hochform agiert hatte, nicht berücksichtigt.