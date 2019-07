Marach/Melzer beim Generali Open in Kitzbühel topgesetzt

Nach Dominic Thiem im Einzel hat das Generali Open in Kitzbühel nun auch im Doppel ein österreichisches "Zugpferd": Das ÖTV-Duo Oliver Marach/ Jürgen Melzer wird beim am 29. Juli beginnenden ATP-Turnier in der Gamsstadt topgesetzt sein. "Beiden fehlt uns noch ein Kitzbühel-Titel, den wollen wir uns dieses Jahr holen", freut sich Melzer. Marach/ Melzer waren am Freitag im Umag-Halbfinale im Einsatz.

"Ein Weltklasse-Doppel", meint Turnierdirektor Alexander Antonitsch. "Beide sind ja schon Grand-Slam-Champions im Doppel. Dass sie nun gemeinsam bei uns aufschlagen, freut uns riesig." Der Kärntner glaubt, dass man mit den beiden auch 2020 in Tokio rechnen muss. "Für mich ist die Paarung Melzer/ Marach auch eine große Medaillenhoffnung für die Olympischen Spiele in Tokio."

Melzer teilt diese Hoffnungen. "Wir wollen kommende Saison die Qualifikation für die ATP-Finals schaffen und uns für Olympia zu qualifizieren. Großes Ziel ist nicht nur der erste Titel in Kitzbühel, sondern natürlich noch der Davis Cup im September und der ATP Cup im Jänner als Vorbereitung auf die Australian Open", erklärt Melzer. Sowohl Melzer (mit Alex Peya/2003) als auch Marach (mit Cyril Suk 2006/Niederlage gegen Stefan Koubek/ Philipp Kohlschreiber) standen in Kitz schon einmal im Doppel-Finale.

Dieses Jahr ebenfalls im Kitzbühel-Doppel am Start ist Philipp Oswald an der Seite des Slowaken Filip Polasek. Das bisher letzte rein-österreichische Duo im Doppel-Finale war 2016 Dominic Thiem und Dennis Novak. Die Veranstalter vermelden großes Publikumsinteresse, für den Final-Samstag (3. August) gibt es nur noch Restkarten.