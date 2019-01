Tennis: Marach testete den Belag für das Spiel gegen Chile

Die ersten Trainingseinheiten von Österreichs Daviscup-Spielern auf dem Sandplatz in der SalzburgArena absolvierte am Sonntag Vormittag Oliver Marach. Der Steirer spielte sich mit dem Salzburger Ex-Profi Nicolas Reissig warm. "Der Platz ist schnell, man kann aber davon ausgehen, dass er durch viele Traininsgeinheiten langsamer wird."

Was wichtig ist: Oliver Marach, der wegen einer Knöchelblessur im Mixed-Bewerb der Australian Open in der 1. Runde aufgeben musste, meldete sich damit auch wieder fit. "Das erste Einschlagen war okay", sagt der 38-jährige Grazer.

Am Montag versammelt Stefan Koubek den Rest des Teams. Neben Dennis Novak und Thiem-Ersatz Jurij Rodionov werden auch Philipp Oswald und Daviscup-Rekordmann Jürgen Melzer dabei sein.