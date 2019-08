Wie zwei Sportevents Österreichs Fans elektrisieren

Spitzentennis in der Hochburg des Aprés-Ski, gekonntes Baggern im Sand von Wien. Sowohl das ATP-Turnier in Kitzbühel als auch das Beachvolleyball-Major auf der Donauinsel sorgen in dieser Woche für Besucherrekorde. Woher kommt dieser Hype? Worin unterscheiden sich die beiden Top-Veranstaltungen, welchen Typ Fan zieht es in die Alpen, welchen auf die Insel? Der KURIER begab sich auf Spurensuche im Sand.