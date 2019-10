Tennis: Erstrunden-Aus für Dennis Novak in Stockholm

Nach überstandener Qualifikation ist Dennis Novak beim ATP-Tennisturnier in Stockholm gleich in Runde eins ausgeschieden. Der Österreicher (26) unterlag am Dienstag nach zwei abgewehrten Matchbällen dem favorisierten US-Amerikaner Sam Querrey in 1:26 Stunden mit 6:7(6),4:6. Novaks Gegner dominierte vor allem über den Aufschlag, den dritten Matchball sicherte sich Querrey mit seinem 20. Ass. Im ersten Satz hatte Novak einen Satzball.

Weiter geht es für den besten Freund von Dominic Thiem bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle (ab Montag).