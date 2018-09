Dominic Thiem greift nach seinem ersten Hallen-Titel

Ob New York, Graz oder St. Petersburg – Dominic Thiem spielt derzeit zumeist seine großen Qualitäten aus. Und deshalb greift Österreichs Ass am Sonntag nach seinem elften ATP-Titel. Der 25-Jährige schlug beim ATP-250-Turnier von St. Petersburg den Spanier Roberto Bautista Agut 6:4 und 6:3. Es war der erste Sieg im vierten Duell.

Im Finale (15.30 Uhr, live DAZN) wartet ein Herr, der schlimme Erinnerungen wecken könnte: Gegen den Slowaken Martin Klizan verlor Thiem heuer beim Generali Open in Kitzbühel. Der 29-Jährige bestätigte sich drei Tage später erneut als Endspiel-Spezialist. Sechs Mal stand Klizan in einem ATP-Finale und marschierte danach immer mit dem Siegerpokal vom Platz.

Thiem kann am Sonntag erstmals ein Turnier zu gewinnen, das nicht an der frischen Luft stattfindet. Der erste Hallen-Titel wäre ein weiterer Beweis seiner Vielseitigkeit. Mit dem Rasen-Sieg in Stuttgart 2016 hat der Lichtenwörther ohnehin schon als erster Österreicher auf allen drei Belägen (Sand, Hartplatz, Rasen) Titel geholt.