Thiem äußerte sich erstmals zu Gerüchten um Liebes-Aus

Die Gerüchte über ein Liebes-Aus zwischen Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem und Kristina Mladenovic kursieren seit einigen Wochen. Die Französin habe alle gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Account heruntergenommen, hieß es damals. Dann likte die 26-jährige "Kiki" plötzlich eines seiner Fotos, womit die Gerüchteküche zum Brodeln aufhörte. Ihre Abwesenheit bei den ATP Finals in London vergangene Woche löste aber erneute Spekulationen aus.

Am Montagabend wurde Thiem bei Servus TV dann gefragt, wie es denn nun tatsächlich um ihn und die Liebe steht. "Ich kann und will nichts genaues drüber sagen", blockte die Nummer vier der Welt zunächst ab, verriet aber wenig später doch ein wenig mehr. "Es ist alles noch ziemlich frisch. Aber es ist bei dem Job, den wir ausüben, sehr schwierig. Wir werden sehen, was passiert", erklärte Thiem.