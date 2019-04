Tennis: Die sechs Sternstunden des Horst Skoff

Ein Jahr später sollte es aber reichen für das erste (und bislang letzte) Semifinale in der Weltgruppe. Legendär war Musters Sieg gegen Agassi, Skoff wurde bei der Niederlage gegen Michael Chang im entscheidenden Einzel zum tragischen Helden gegen die USA. Vor 17.000 Fans im Prater Stadion führte er 2:1 in Sätzen, ehe er in der am Montag fortgesetzten Partie unterlag. Auch gegen Deutschland war Thomas Muster 1994 mit zwei Siegen der Held, Skoff nach zwei Niederlagen wieder der Schattenmann.

Unberechtigt, wie Antonitsch befindet: „ Skoff war mitverantwortlich am Daviscup-Wunder. Ohne ihn wären wir niemals dorthin gekommen, wo wir damals waren.“ Sein Ex-Trainer Günter Bresnik sagt über ihn: „Er war eine schillernde Figur, die jeder Sportart guttut.“

Skoff war bis zu seinem letzten Tag damit beschäftigt, seinem Sport Impulse zu geben. Zur Versöhnung mit seinem Rivalen Muster kam es aber nicht mehr. Am 7. Juni 2008 starb Skoff unter nie geklärten Umständen in Hamburg. Mit nur 39. Ein Schock für den Tennissport. Was bleibt, formuliert Antonitsch: „Horsti hat gelebt, wie man nur leben kann.“