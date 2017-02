Das deutsche Daviscup-Team ist völlig überraschend in der ersten Runde, gegen eine stark ersatzgeschwächte belgische Mannschaft, ausgeschieden. Alexander Zverev verlor das Spitzenspiel gegen Steve Darcis trotz einer starken kämpferischen Leistung mit 6:2, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10) und muss nun ins Play-off, in dem es um den Verbleib in der Weltgruppe geht.

So steht das deutsche Aus, beim Stand von 1:3, bereits vor dem letzten Einzel fest. Schon am Samstag hatte Alexander Zverev mit seinem Bruder Mischa das Doppel, gegen das belgische Duo Ruben Bemelmans und Joris De Loore, in fünf Sätzen verloren.

Am Freitag hatte Alexander Zverev seine Partie gegen Arthur de Greefe zwar gewonnen, Philipp Kohlschreiber musste sich Darics aber in fünf Sätzen geschlagen geben.