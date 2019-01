Debütant Rodionov eröffnet Daviscup gegen Chile

Debütant Jurij Rodinov eröffnet am Freitag (15.00 Uhr/live ORF Sport +) in Salzburg den Daviscup-Länderkampf Österreich gegen Chile im Auftakt-Einzel gegen Nicolas Jarry. Im Anschluss trifft Dennis Novak auf Christian Garin. Dies ergab die am Donnerstagvormittag auf dem Flughafen Salzburg vorgenommene Auslosung für das erste Weltgruppen-Treffen Österreichs seit sechs Jahren.

ÖTV-Kapitän Stefan Koubek hatte sich nach der Absage von Dominic Thiem auf Rodionov als zweiten Einzelspieler festgelegt. Im Doppel vertreten Oliver Marach und Jürgen Melzer die Gastgeber. Gespielt wird seit 2019 auch in der Weltgruppe im "best of three"-Modus und nur noch an zwei Tagen.

Der Sieger der Begegnung ist für das neu geschaffene Finalturnier mit 18 Nationen (6 Dreiergruppen) vom 18. bis 24. November in Madrid qualifiziert. Die Auslosung dafür erfolgt am 14. Februar in der spanischen Hauptstadt. Der Verlierer spielt im September gegen den Abstieg (Auslosung dafür am nächsten Mittwoch in London).