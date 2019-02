Daviscup live: Stand bei Rodionov - Jarry

Alles neu im Daviscup: In der Qualifikationsrunde für das erstmals ausgetragene Finalturnier trifft Österreich am Freitag und Samstag auf Chile. Den Anfang in Salzburg machen zwei Einzel-Matches am Freitag, am Sonntag steht das Doppel und bei Bedarf noch zwei weitere Einzel auf dem Programm.

Für Österreich sind am Freitag Jurij Rodionov und Dennis Novak im Einsatz. Rodionov eröffnet gegen Nicolas Jarry, Novak trifft im Anschluss auf Christian Garrin. Mit unserem Tennisnet.com-Ticker sind Sie live dabei!