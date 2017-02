Tennis-Damen stehen vor dem Klassenerhalt

Österreichs Tennis-Damen sind am Donnerstag mit einem 2:1-Sieg über Georgien dem Ziel, den Klassenerhalt in der Europa-Afrika-Zone 1 in Tallinn zu schaffen, sehr nahe gerückt. Die Truppe von Kapitän Jürgen Waber könnte diesen schon am Freitag zelebrieren, wenn die favorisierten Polinnen ebenfalls Georgien in Pool A bezwingen.

Barbara Haas, die schon gegen Polen den Einzelpunkt geholt hatte, musste im zweiten Gruppenmatch mit einem 0:1 im Rücken auf dem Platz. Julia Grabher, die die angeschlagene Tamira Paszek im ersten Einzel ersetzt hatte, hatte ihr Einzel in zwei Sätzen verloren. Haas glich mit einem 6:4, 6:1 über Sofia Shapatava aus und holte gemeinsam mit Grabher den entscheidenden Doppelpunkt. „Ein großes Kompliment an Barbara“, erklärte Teamchef Jürgen Waber, „sie hat zwei Mal hervorragend ihr Leistungspotenzial abgerufen und in den entscheidenden Momenten die Nerven in Zaum gehalten.“