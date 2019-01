Andreas Haider-Maurer beendet seine Karriere

Andreas Haider-Maurer hat seinen Rücktritt vom aktiven Tennissport erklärt. Der 31-jährige Niederösterreicher hatte im Oktober 2015 einen Faszien-Einriss in der rechten Ferse erlitten, der im Juli 2016 eine Operation sowie in Summe eine 19-monatige Verletzungspause nach sich zog. Im Juni 2017 feierte " AHM" sein Comeback, hatte zuletzt jedoch mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen, die ihn jetzt dazu veranlassten, seine Karriere zu beenden.

"Ich habe wegen der Verletzung ein Jahr lang überhaupt keinen Schläger in der Hand gehabt und war fast zwei Jahre weg von der Tour. In letzter Zeit hat mir mein Rücken so große Probleme bereitet, dass ich fast mehr Zeit bei der Therapie als auf dem Platz verbracht habe", wird Haider Maurer in einer Presseaussendung zitiert. "Es waren zwar auch immer wieder Matches dabei, in denen ich stark gespielt habe. Aber zwei gute Partien in Folge hat mein Körper kaum noch zugelassen. Das war auch vom Kopf her schwer zu verarbeiten. Es ist viel Wehmut dabei, mit 31 Jahren aufhören zu müssen. Ich bin überzeugt, dass ich noch ein paar gute Jahre gehabt hätte, wenn ich fit gewesen wäre", sagt der Waldviertler, für den Platz 47 als beste Position im ATP-Ranking, 19 Teilnahmen an Grand-Slam-Hauptbewerben sowie neun Turniersiege auf Challenger-Ebene zu Buche stehen.