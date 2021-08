Tennis-Altmeister Roger Federer muss erneut operiert werden

Schön langsam läuft dem Maestro die Zeit davon: Roger Federer gab am Sonntag in den sozialen Medien bekannt, dass er abermals operiert werden muss. "Ich möchte euch darüber informieren, was bei mir seit Wimbledon lief. Wie ihr euch vorstellen könnt, war es nicht einfach. Ich habe viele ärztliche Check-ups bezüglich meines Knies gemacht, nachdem ich weiter Schmerzen hatte während der Raison-Saison und Wimbledon."

"Dabei kamen wir zur Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann. Damit ich mich mittel- und langfristig besser fühlen kann, brauche ich eine Operation. Ich habe entschieden, das zu tun." Damit sind nicht nur die US Open für den Schweizer erledigt, er wird über mehrere Monate ausfallen.