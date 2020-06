Teambewerb: Vom Stiefkind zum Spaßmacher

Es ist der Bewerb, den lange keiner wollte. Nach der letzten Regeländerung aber ist der Teambewerb ein attraktives Rennen geworden. Und, man sollte es nicht vergessen, Medaillen gibt’s ja auch.

Am Dienstag ist also die Zeit gekommen für den Teambewerb bei der WM in Colorado, um 14.15 Uhr Ortszeit (22.15 MEZ, live ORFeins) geht es los, gefahren wird dieses Mal in Vail und nicht wie bei den anderen Bewerben in Beaver Creek.