Glasner in der Stadthalle: Warum der Trainer des Jahrzehnts zu Gast ist

Für die Champions League die Qualifikation verpasst, in Europa- bzw. Conference-League in fünf Spielen mit insgesamt nur drei Punkterln (dank Sturm Graz) weit hinterm Soll. Österreichs Klubs beschäftigen so viele Legionäre wie noch nie und schneiden dennoch so bescheiden ab wie selten zuvor. Ungeachtet dessen darf und soll in den nächsten Tagen statt gejammert auch gewürdigt, geehrt und gefeiert werden.

Der Bruno ... wird von der Fußballergewerkschaft Montag an die saisonbesten Spielerinnen und Spieler (Favorit Sturms Georgier Otar Kiteishvili) plus Referee plus Auslandslegionäre (Favorit Konrad Laimer) verliehen.

Mit der Trophäe wird an Bruno Pezzey erinnert, der 84 Länderspiele bestritt, der in Deutschland zum „Fußballer des Jahres“ gekürt wurde und der, obwohl vermeintlich topfit, 1994 bei einem Eishockey-Juxspiel nur 39-jährig verstarb. Den Niki ... werden Mittwoch, gewählt von Sportsmediaaustria, bei der Sporthilfe-Lotterien-Gala vor 1500 zahlenden (und spendenden) Gästen in der Wiener Stadthalle Österreichs Sportler des (Dreiviertel-)Jahres erhalten. Warum dreiviertel?

Zu einem späteren Termin wäre die Stadthalle nicht verfügbar. Zudem könnten die stets zu den Sieganwärtern zählenden Wintersportler (heuer Skispringer Daniel Tschofenig bzw. die alpinen WM-Goldenen Stephanie Venier und Raphael Haaser) nicht mehr vor Ort die „Nikis“ entgegennehmen Glasner in der Heimat Als Trainer des Jahres – nein, des Jahrzehnts – wird Oliver Glasner vom englischen Premier-League-Sensationsklub Crystal Palace Österreichs größte Charity-Veranstaltung durch seine Anwesenheit aufwerten.

