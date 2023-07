Synchronschwimmen: Alexandri-Schwestern verpassen WM-Medaille im Duett

"Jetzt heißt es einfach sammeln, abhaken und nach vorne schauen", lautete die Devise der Österreicherinnen. Denn weitere Medaillenchancen gibt es für die Alexandri-Drillinge in Japan in den Kür-Bewerben, in diesen fällt am kommenden Mittwoch (Solo) sowie Donnerstag (Duett) die Entscheidung. Zuvor stehen am Montag im Solo (2.00 Uhr) sowie Dienstag im Duett die Vorkämpfe auf dem Programm.